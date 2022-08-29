السيد الصدر: النجف الاشرف هي المقر الأكبر للمرجعية الدينية

2022/08/29 | 12:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيد الصدر يعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 12:54

واع/

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