2022/08/29 | 13:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سادت البنوك الخليجية قائمة فوربس لأقوى 30 بنكا في الشرق الأوسط لعام 2022، وتصدرت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) المركز الأول بإجمالي أصول قيمتها 300.3 مليار دولار.وفي المركز الثاني بنك أبوظبي الأول بإجمالي أصول قيمتها 272.4.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط لعام 2022) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط لعام 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).