2022/08/29 | 13:01 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة مصدر كردي: الحزبان الكرديان يرفضان الانتخابات المبكرة أولاً على المسلة.

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