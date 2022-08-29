2022/08/29 | 13:01 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة الصدر يعلن الاعتزال النهائي: غلق كافة المؤسسات عدا مرقد السيد الوالد أولاً على المسلة.

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