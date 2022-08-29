سامر سعيد مدرباً للديوانية

2022/08/29 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الديوانية الرياضي العراقية، تسمية سامر سعيد مدرباً لفريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب السابق قصي منير، الذي قرر الابتعاد عن الفريق بسبب المشاكل التي تعصف بالنادي.وقال المكتب الإعلامي لنادي الديوانية الرياضي في بيان: إنه أيضاً تمت تسمية حيدر صباح وحيدر كريم حمد وقاسم بشير مساعدين للمدرب، وأمير علاء عبد القادر، مدرباً للياقة البدنية ومؤيد عبد إسماعيل مدرباً لحراس المرمى.وسبق للمدرب سامر سعيد، وهو لاعب سابق في المنتخب العراقي الأول أن أشرف على تدريب فريق الجامعة الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، ثم أشرف في الموسم الماضي على تدريب فريق سامراء، الذي تركه لاحقاً بعد أن بات الفريق قريباً من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.الجدير بالذكر أن فريق الديوانية قاده في المراحل الأخيرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز للموسم الماضي المدرب الأردني هيثم الشبول، الذي نجح في إبقاء الفريق في مصاف فرق الدوري العراقي الممتاز بعد أن كان مهدداً بشكل كبير جداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

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