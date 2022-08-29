مباحثات ثلاثية حول السلام في اليمن

2022/08/29 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس الأحد، في لقاءين منفصلين بالرياض، مع السفير البريطاني ريتشارد اوبنهايم، والقائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، فرص تجديد الهدنة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن.



وفي لقائه مع السفير البريطاني، ناقش الرئيس العليمي، الجهود الدولية من أجل استعادة السلام والاستقرار في اليمن.



وأشار، إلى انفتاح مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على كافة المبادرات والجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن.

كما شدد على ضرورة، الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة.



وثمّن العليمي، دور بريطانيا وموقفها الثابت من الملف اليمني بوصفها حاملة القلم في مجلس الأمن الدولي.

وأكد أهمية وحدة موقف المجتمع الدولي بشأن متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل في اليمن.

واستعرض السفير البريطاني مستجدات الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وفرص تجديد الهدنة القائمة بما يضمن فتح طرق تعز، والمحافظات الأخرى.



وأكد اوبنهايم، على أهمية البناء على الهدنة الحالية للتقدم في بقية الملفات.



كما بحث الرئيس العليمي، في لقاء آخر مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن يفغيني كودروف، تطورات الأوضاع وجهود تحقيق السلام.



وأكد العليمي، على ترحيب المجلس الرئاسي والحكومة، باستئناف عمل السفارة الروسية من العاصمة المؤقتة عدن.



وأشاد بمواقف روسيا الداعمة للشرعية الدستورية.

بدوره، أكد القائم بأعمال السفير الروسي، التزام بلاده بموقفها الثابت إزاء الملف اليمني، والجهود الرامية إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.

ميدانياً، قال الجيش اليمني إن دفاعاته الجوية في محور تعز العسكري نجحت في إسقاط طائرة مسيَّرة لميليشيات الحوثي بعد 24 ساعة من إسقاط طائرة مماثلة لذات الميليشيات في محافظة شبوة.



وأفاد المركز الإعلامي لمحور تعز بأن وحدات الرصد وثّقت تحليق طائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي في سماء عقبة منيف شرقي مركز المحافظة، وسرعان ما تم التعامل معها وإسقاطها.



وكانت الدفاعات الجوية لقوات دفاع شبوة أسقطت، السبت، طائرة مماثلة أثناء محاولتها التحليق فوق مواقع عسكرية.

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