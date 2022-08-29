لأول مرة.. العراق يصدر أولى تأشيرات

2022/08/29 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة في

العراق، عن صدور أولى تأشيرات العمرة

البرية للمعتمرين الى الديار المقدسة

في العربية السعودية.

وذكرت الهيئة في بيان، إنه "استكمالا

للموافقات التي نجح رئيس الهيئة

بات

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