احباط عمليتي تهريب كمية كبيرة من المواد الغذائية في صلاح الدين ـ عاجل

2022/08/29 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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لسومرية نيوز ـ امنأعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، احباط عمليتي تهريب (320) طن من مادتي زيت الطعام وسماد اليوريا في صلاح الدين.

اوذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في جنوب محافظة صلاح الدين تمكنت من إحباط عملية تهريب لثلاث شاحنات كبيرة محملة ب (120) طن من مادة "زيت الطعام " المخصصة لمفردات البطاقة التموينية ممنوعة التداول للاغراض التجارية".

وأضافت، أنه "وفي ذات المحافظة تمكنت مفارز الأمن الإقتصادي من ضبط مخزنٍ يحتوي على ما يقارب (200) طن من مادة (سماد اليوريا) الممنوع من التداول في الاسواق، ليتم واستناداً للأوامر القضائية إلقاء القبض على جميع المتهمين وإحالتهم مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة".

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