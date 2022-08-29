مقتدى الصدر يعلن اعتزاله

2022/08/29 | 13:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله النهائي للحياة السياسية وإغلاق المؤسسات التابعة له، يومان بعد تقديمه مقترحا بتخلي جميع الأحزاب عن المناصب الحكومية لحل الأزمة السياسية بالعراق.

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