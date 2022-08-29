الطائرات المسيرة التركية تستهدف مخيم مخمور شرقي الموصل

2022/08/29 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

افاد مصدر محلي اليوم الاثنين، بوقوع قصف على مخيم في قضاء مخمور الفاصل بين محافظتي نينوى وأربيل.

وقال المصدر إن "القصف نُفذ بطائرة مسيرة يعتقد أنها تركية، استهدف منزلا داخل المخيم".

وأضاف "بحسب المعلومات الأولية، فإن المنزل كان يتواجد فيه عناصر من حزب العمال الكردستاني"، مبيناً إن "القصف تسبب بوقوع جرحى".

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