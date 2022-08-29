أنصار الصدر يتوجهون صوب الجسر المعلق حيث اعتصام الإطاريين - عاجل

2022/08/29 | 13:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مراسل (بغداد اليوم)، اليوم الاثنين، بتوجه انصار زعيم التيار الصدري المعتصمين داخل الخضراء نحو بوابة الجسر المعلق حيث اعتصام انصار الاطار التنسيقي.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين توجهوا نحو الجسر المعلق واجتازوا الحائط الامني الاول حيث يتواجد اعتصام انصار الاطار التنسيقي.

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