2022/08/29 | 14:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -HUnJV179fc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هيئة التقاعد الوطنية - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هيئة التقاعد الوطنية - ناس وناس ٢٠٢٢ - الحلقة ٢٨٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).