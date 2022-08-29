المحكمة الاتحادية تصدر قرارا بشأن الدعاوى ليوم غد

2022/08/29 | 14:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتستكمل المحكمة اجراءاتها وفقاً لاحكام البند (خامساً) من المادة (21).

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