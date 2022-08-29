وزير خارجية العراق في طهران... الحوار مع السعودية على جدول الأعمال

2022/08/29 | 14:03 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري الزيارة في وقت تصل الأزمة العراقية إلى ذروتها (عطا كيناري/فرانس برس)

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية سيلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين، لبحث ملفات عدة، فيما لم تؤكد الحكومة العراقية ما إذا كانت هناك علاقة بين الزيارة والأزمة السياسية التي يشهدها العراق.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإن "حسين التقى نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مستهل زيارته"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أعلن أمس الأحد، أن الوزير سيزور العاصمة الإيرانية طهران الإثنين، وسيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين، وسيبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل الدفع بها لصالح الشعبين الجارين، كما سيبحث الأوضاع على مستوى المنطقة، والعلاقات الإيرانية الخليجية، وتطورات المباحثات في الملف النووي الإيراني.

لكن موظفاً بارزاً في وزارة الخارجية العراقية ببغداد، قال لـ"العربي الجديد" في اتصال هاتفي مقتضب، إن الوزير العراقي يحمل عدة ملفات غالبيتها محلية، لكن ملف الحوار السعودي الإيراني ضمن الجولة السادسة المؤجلة التي كانت مقررة في بغداد، سيكون ضمن جدول الزيارة.

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وتجري الزيارة في وقت تصل الأزمة العراقية ذروتها، بعد تعطل الحلول السياسية، وعدم القدرة على فتح الحوار بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يعتصم أنصاره منذ نحو شهر داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتحالف "الإطار التنسيقي" الحليف لإيران، والذي يعتصم أنصاره عند بوابة الخضراء.

ودفعت الأزمة السياسية في العراق إلى تأجيل جولة الحوار السادسة بين طهران والرياض، المؤمل عقدها في العاصمة بغداد، بعد عقد خمس جولات خلال الفترات الماضية.

وانطلق الحوار بين إيران والسعودية في إبريل/نيسان 2021 في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية لجمع الطرفين على طاولة واحدة بالنجاح.



وعقد الطرفان إلى الآن خمس جولات، آخرها كانت في شهر إبريل الماضي.

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