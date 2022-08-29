المكتب الخاص للسيد الصدر يصدر توجيهاً لأتباعه

2022/08/29 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منع المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، التدخل في جميع الأمور السياسية والحكومية والإعلامية ورفع الشعارات والأعلام والهتافات السياسية واستخدام أي وسيلة إعلامية بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي بإسم التيار الصدري.

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