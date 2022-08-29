شولتس: اوكرانيا ستتلقى سلاحاً جديداً فائق الحداثة من المانيا

2022/08/29 | 14:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن أوكرانيا ستتلقى في الأسابيع القريبة القادمة من ألمانيا “سلاحا جديدا فائق الحداثة” بما فيها وسائل الدفاع الجوي والرادارات والطائرات المسيرة.وقال شولتس في خطاب ألقاه في جامعة كارلوف ببراغ، اليوم الاثنين: “في الأسابيع والأشهر … Readmore

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