2022/08/29 | 14:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يعلن اعتزاله النهائي وغلق كافة المؤسسات والكل في حل مني وان مت او قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن اعتزاله النهائي وغلق كافة المؤسسات والكل في حل مني وان مت او قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء – عاجل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن اعتزاله النهائي وغلق كافة المؤسسات والكل في حل مني وان مت او قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء – عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).