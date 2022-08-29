الجبوري يكشف عن قيمة العجز المالي لنادي الزوراء

2022/08/29 | 14:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - حسين عمار كشف أمين سر نادي الزوراء الرياضي شاكر الجبوري، عن نسبة عجز النادي والمترتبة عليه منذ العام الماضي وحتى العام الحالي.وقال الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين إن" نسبة العجز المالي في النادي كبيرة جداً، إذ بلغ العجز في العام الماضي بحدود 700 مليون دينار عراقي فيما يقدر العجر للسنة الحالية مابين الـ500 الى 600 مليون دينار ليكون المجموع من مليار الى مليار و 500 مليون".واضاف الجبوري ان" النادي يعقد آماله على الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء الذي من المؤمل أن يصوت على تخصيص اموال اضافية لناديي الزوراء والميناء بالاضافة الى الموازنة السابقة".وفي معرض حديثه عن ملعب الزوراء ذكر الجبوري أن" أرضية الملعب تأثرت بشكل كبير في الفترة الاخيرة واصبح منظرها غير مقبول ؛ لذا تم التواصل مع وزير الشباب والرياضة والشركة المنفذة بخصوص الارضية، وبالفعل بدأ العمل بشكل متواصل وعلى وجبتين نهارية ومسائية لإعادة أرضية الملعب الى عهدها السابق كما بدت عليه عند افتتاح الملعب ".وتابع الجبوري، أن" كل شخص يعمل في نادي الزوراء يكون أمام مسؤولية كبيرة ابتداءً من الاداريين وانتهاءً بالمشجع الذي يكون امام مسؤولية ضغط أمام الجمهور والإدارة واللاعب والمباريات ".

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