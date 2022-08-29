توجيه من ’العذاري’ للمحتجين

2022/08/29 | 14:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا القيادي في التيار الصدري حسن العذاري اليوم الاثنين، إلى عدم اشراك النجف بالتظاهرات، وذلك عقب تصعيد من قبل المحتجين الصدريين، اثر قرار الاعتزال النهائي لزعيم التيار.

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