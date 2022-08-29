بعد الاعتزال السياسي.. مكتب الصدر يصدر 3 توجيهات هامة

2022/08/29 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري

مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، ثلاث

توجيهات هامة بعد اعتزال العمل السياسي.

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "يمنع منعا باتا التدخل

باسم التيار الصدري

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