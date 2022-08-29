تعليق عمل اللجنة المنظمة لتظاهرات التيار الصدري

2022/08/29 | 14:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المركزية المنظمة للتيار

الصدري، اليوم الاثنين، تعليق عملها،

بعد قرار انسحاب زعيم التيار مقتدى

الصدر من العملية السياسية.

وذكرت اللجنة في بيان، "الى الاخوة

المعتصمين الكرام، بعد أنتهاء ال

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