الحوثيون يعزلون سكانها عن العالم.. إدانات حقوقية لـ

2022/08/29 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت ست عشرة منظمة حقوقية المتمردين الحوثيين في اليمن، الاثنين، على إنهاء حصارهم لثالث أكبر مدينة بالبلاد.

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