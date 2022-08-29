2022/08/29 | 14:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مشاهد من داخل اسوار المنطقة الخضراء pic.twitter.com/s3VQYx3Rhz — المسلة (@Almasalah2) August 29, 2022 ...

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