روسيا : أسقطنا طائرة مُسيرة أوكرانية قرب «زابوريجيا النووية»

2022/08/29 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع، أن القوات الروسية أسقطت طائرة مُسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة محطة زابوريجيا النووية.وأضافت الوزارة أنه لم تقع أضرار جسيمة، وأن مستويات الإشعاع طبيعية، مشيرة إلى أنه جرى إسقاط الطائرة المُسيرة بالقرب من حاوية النفايات النووية بالمنشأة.وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع قصف محطة زابوريجيا في حين تتبادلان الاتهامات بالقيام بذلك.

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