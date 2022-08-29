2022/08/29 | 14:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصدر يعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة مؤسسات تياره – قناة التغيير الفضائية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة مؤسسات تياره) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة مؤسسات تياره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).