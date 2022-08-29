حظر للتجوال الشامل على العجلات والمواطنين في بغداد

2022/08/29 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد نتيجة تظاهرات انصار التيار الصدري واقتحام القصر الجمهوري.

وذكر بيان للعمليات المشتركة، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين ..



والتفاصيل لاحقاً".

وبوقت سابق، افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان القوات الامنية تدرس خيار فرض اجراءات حظر التجوال في بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الامنية تدرس خيار فرض اجراءات حظر التجوال اذا لم يجري احتواء ازمة تظاهرة الخضراء خلال الساعات القادمة لتفادي اي تداعيات في العاصمة".

ودعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المتظاهرين للانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "تدعو المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وتؤكد انها التزمت اعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم او اراقة الدم العراقي".

وأكدت "مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة".

وأشارت الى أن "التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين"، مبينة أن "القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية الامن والاستقرار".

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