‎شلل تام لحركة السير في منطقتي السنك وساحة التحرير ببغداد (صورة)

2022/08/29 | 15:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

‎أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بشلل تام لحركة السير في منطقتي السنك وساحة التحرير ببغداد.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أنه "حدث شلل تام لحركة السير في منطقتي السنك وساحة التحرير التان تربطان جانبي العاصمة بغداد".

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