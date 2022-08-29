شاهد بالفيديو.. نقل مباشر للأحداث الجارية في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد

2022/08/29 | 15:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sxj-IZSRNZw

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