شاهد بالفيديو.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات وملفات أخرى في نشرة الــ 2

2022/08/29 | 15:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AYAurrO7_2M

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