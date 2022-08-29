2022/08/29 | 15:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف ظهر اليوم..العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في بغداد للمواطنين والمركبات

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