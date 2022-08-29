مدير الأمن العام: لبنان يمر بأصعب أزماته

2022/08/29 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس إبراهيم، اليوم الإثنين، إن لبنان يمر بأصعب وأقسى أزماته عبر تاريخه ، مشيراً إلى أن حقه في استخراج ثرواته لن يضيع.

وقال إبراهيم، في كلمة اليوم بمناسبة العيد الـ77 للأمن العام بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، إن “كل ما يجري من حولنا يشكل دعوة إلينا لخوض هذه التحديات ومواجهة انعكاساتها السلبية علينا”، مشيراً إلى أنهم “أصحاب الأرض المحتلة والثروات الدفينة التي يُمنع عنا حتى الآن، استكشافها والتنقيب عنها واستخراجها بفعل الغطرسة الاسرائيلية”.

وتابع “حقنا لن يضيع والاحتلال لن يستمر بل سيزول ليس لشيء، إلا لأن لبنان أقوى مما يعتقده كثيرون وما ضاع حقّ وراءه مطالب وقوة تحميه وتستعيده”.

ودعا في ختام حديثه اللبنانيين إلى العمل معاً لانتشال لبنان من أزماته والنهوض به.

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