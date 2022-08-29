مجلس الوزراء يقرر تعليق جلساته

2022/08/29 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء بتعليق جلساته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر”.

واضاف ان “ذلك جاء بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي”.

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