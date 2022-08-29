مجلس الوزراء يعلق جلساته إلى إشعار آخر

2022/08/29 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الكاظمي وجه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر؛ وذلك بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين لمقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي".

هذا وأفاد مراسلنا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بتوجه عدد من المتظاهرين صوب المربع الرئاسي داخل المنطقة الخضراء.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أن "عدد من المتظاهرين يحملون صور زعيم التيار الصدري توجهو نحو المربع الرئاسي بعد اعلان الصدر اعتزاله السياسية".

وأعلنت اللجنة المركزية لتظاهرات المنطقة الخضراء اليوم الاثنين، تعليق عملها بعد قرار اعتزال الصدر.

وذكر بيان للجنة تلقته (بغداد اليوم)، "الى الاخوة المعتصمين الكرام بعد انتهاء التكليف المبارك نعتذر ان كان لدينا تقصير في الايام السابقة وقد حافظنا على السلمية طيلة الفترة الماضية والان نمتثل لقرار سماحة السيد مقتدى الصدر (اعزه الله) بتعليق عمل اللجنة والله خير حافظ ومعين".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الاثنين، الاعتزال النهائي للسياسة وغلق كافة المؤسسات.

وقال الصدر في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم)، "يظن الكثيرون بما فيهم السيد الحائري (دام ظله) أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم".

واضاف، "كلا، إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد قدس سره، الذي لم يتخل عن العراق وشعبه، مبينا انه "على الرغم من إستقالته، فإن النجف الأشرف هي المقر الأكبر للمرجعية هو الحال دوماً".

وتابع "إنني لم أدع يوماً العصمة أو الإجتهاد ولا حتى (القيادة) إنما أنا آمر بالمعروف وناه عن المنكر ولله عاقبة الأمور وما أردت إلا أن أقوم الإعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية وما أردتُ إلا أن أقربهم الى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم، وأنى لهم هذا".

واشار، الى انه "على الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يك من محض إرادته، وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضاً، إلا إنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني الآن أعلن الإعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر الكرام، والكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء".

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