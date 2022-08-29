حظر التجوال الشامل يدخل حيز التنفيذ بالعاصمة بغداد

2022/08/29 | 15:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دخول حظر التجوال حيز التنفيذ بعد اعلان العمليات المشتركة انه سيبدأ من عصر اليوم الاثنين في العاصمة بغداد.

هذا واعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق من اليوم الاثنين، فرض حظر تجوال شامل في العاصمة بغداد نتيجة تظاهرات انصار التيار الصدري واقتحام القصر الجمهوري.

وذكر بيان للعمليات المشتركة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة العمليات المشتركة تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين.

وتشهد المنطقة الخضراء انتشارا امنيا مكثفا اليوم الاثنين وذلك على اثر دخول انصار التيار الصدري القصر الجمهوري في المنطقة وسط بغداد.

هذا ويستمر التصعيد من قبل انصار التيار في عدد من المحافظات العراقية نتيجة اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي وترك القرار بيد الشعب.

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