رُهَاب التغريب أو ضِدّ الحضارة

2022/08/29 | 16:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو لِمن يتأمل تاريخ محاولات التنوير/ النهوض العربي الحديث، أن العرب قد جرّبوا ـ على مستوى التنظير المقرون بالممارسة العملية ـ كلَّ المسارات الحركية، واستثمروا في كل الأيديولوجيات الرائجة، وتحالفوا ـ كلُّهم أو بعضُهم ـ مع كل المحاور الاصطفافية السياسية، وصفّقوا ـ بحماسة رَعْناء ـ لِكُل عَبَثٍ عِنَادِي، بل وناضلوا ـ حدّ الموت ـ من أجل أتفه القضايا وأسخف الشعارات.ولكنهم ـ مع كل ذلك ـ لم يُجَرِّبُوا، ولم يَسْتَثمِروا، ولم يُضَحّوا (لا بقليل ولا بكثير) في سبيل استلهام النموذج الأمثل الذي صنع حضارة

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