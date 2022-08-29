متظاهرون عراقيون يقتحمون القصر الجمهوري.. وإعلان حظر التجول

2022/08/29 | 16:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤولون أمنيون عراقيون لشبكة CNN، الاثنين، أن مئات المحتجين داخل المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة بغداد، اقتحموا القصر الجمهوري، مقر اجتماعات الحكومة، بعد إعلان مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الشيعي اعتزال العمل السياسي

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