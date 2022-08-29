فرض حظر التجول في بغداد - عاجل

2022/08/29 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انها "تعلن حظر التجول الشامل في العاصمة بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر هذا اليوم الاثنين ..



والتفاصيل لاحقاً".

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