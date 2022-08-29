إعلان الانذار (ج) في بغداد

2022/08/29 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، اليوم الإثنين، بدخول

القوات الامنية بحالة الإنذار (ج) في

العاصمة بغداد، على خلفية اقتحام

متظاهري التيار الصدري للقصر الحكومي

وانتشارهم بشكل مكثف في ارجاء المنطقة

الخضراء.

وقال المصدر

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