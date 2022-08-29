2022/08/29 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

إن التطورات الخطيرة التي جرت في عراقنا

العزيز اليوم من اقتحام المتظاهرين

للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية

إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة

على استمرار الخلافات السياسية

وتراكمها.

إننا إذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلق على اقتحام القصر الحكومي ويوجه دعوة الى الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلق على اقتحام القصر الحكومي ويوجه دعوة الى الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).