العراق.. تعليق عمل مجلس الوزراء إلى إشعار آخر

2022/08/29 | 16:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الاثنين، جلسات المجلس إلى إشعار

آخر، على خلفية الأحداث المتصاعدة في

المنطقة الخضراء من قبل أنصار التيار

الصدري.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان

مقتضب

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