2022/08/29 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) بعـثـة الأمـم المـتـحـدة القوس العراق يونامي تدعو جميع...

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الخضراء وإخلاء المباني الحكومية أولاً على المسلة.

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