العمليات المشتركة: الحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع

2022/08/29 | 16:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين 08/29/2022، إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتوجيهات الصادرة...

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