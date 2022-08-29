مصدر يكشف عن وضع السفارات الامني داخل الخضراء

2022/08/29 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصدر امني اليوم الاثنين عن وضع السفارات داخل المنطقة الخضراء.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “الوضع الامني بالنسبة للسفارات الموجودة داخل المنطقة الخضراء جيد ولا يوجد اي خطر يخصهم.هذا واقتحم متظاهري التيار الصدري اليوم الاثنين القصر الحكومي في المنطقة الخضراء.

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