الأمم المتحدة تدعو المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الخضراء

2022/08/29 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة الخضراء وسط بغداد.وقالت يونامي في بيان، إنها “تدعو جميع المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة وإخلاء المباني الحكومية، وتحث على أقصى درجات ضبط النفس”.

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