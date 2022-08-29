2022/08/29 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YVmq5b_LDTg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قوات أمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قوات أمنية تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).