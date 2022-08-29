السلطات الأمنية العليا توجّه بضرورة اغلاق السيطرات الأمنية الرابطة بين بغداد والأنبار

2022/08/29 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، بورود توجيهات من السلطات الأمنية العليا، تفيد بضرورة إغلاق السيطرات الأمنية الرابطة بين الأنبار والعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر، أن “التوجيهات نصت على ضرورة إغلاق سيطرتي الصقور والتحدي، للذهاب إلى بغداد”.

وبين أن “طريق التوجه الى الانبار لا يزال مفتوحاً أمام الواصلين إلى المحافظة”.

وأشار المصدر، إلى أن “التوجيهات استثنت الأجهزة الأمنية، ويسمح لهم بالدخول والخروج في حال الالتحاق”.

وجاء ذلك على خلفية الأحداث السياسية والتظاهرات الجارية في العاصمة العراقية بغداد.

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