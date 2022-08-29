العمليات المشتركة تصدر بياناً تدعو المواطنين للتعاون التام مع الأجهزة الأمنية

2022/08/29 | 17:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

تؤكد قيادة العمليات المشتركة ان الحفاظ على الأمن هو مسؤولية الجميع، كما تدعو المواطنين الى التعاون التام مع الأجهزة الأمنية كافة والالتزام بحظر التجوال، والابتعاد عن الشائعات المغرضة لكونها ستكون عامل رئيس في توتر الأوضاع وإعطاء فرصة للمتربصين بالعراق.

ان القوات الأمنية الان تعمل على حفظ الأمن والاستقرار وهي صمام أمان للبلاد،ونجدد الدعوة إلى التعاون معها والالتزام بالتوجيهات الصادرة عنها.

حمى الله العراق وشعبه

٢٩ اب ٢٠٢٢

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