أنصار الصدر يقتحمون القصر الجمهوري ببغداد.. وإعلان حظر التجول

2022/08/29 | 17:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول قرار حظر التجول حيز التنفيذ

دخل قرار حظر التجول حيز التنفيذ في بغداد بإغلاق القوات الأمنية مداخل العاصمة مع المحافظات المجاورة، فيما استمر المتظاهرون بالتدفق إلى المنطقة الخضراء رغم منع التجول.

وكانت الفرقة التاسعة المدرعة قد بدأت بالانتشار في وسط بغداد في وقت سابق.

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