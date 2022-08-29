2022/08/29 | 17:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي "بشكل نهائي" ويغلق كافة مؤسساته) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي "بشكل نهائي" ويغلق كافة مؤسساته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).