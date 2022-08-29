إصابات بالاختناق جراء إطلاق القنابل 'الدخانية' في الخضراء

2022/08/29 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بتسجيل 4 حالات إصابة بالاختناق جراء رمي القنابل المسيلة للدموع، وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تواصل وبصورة مكثفة إطلاق القنابل المسيلة للدموع ضمن مقتربات القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد".وأشار إلى "تسجيل 4 حالات اختناق جراء رمي القنابل الدخانية".

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